高雄青創空間-「Pinway」將於10月28日至10月30日於駁二大勇區域推出萬聖主題系列活動，不僅有邊緣工事質感市集、啤酒無限暢飲露天派對、最萌搗蛋鬼變裝討糖秀，還有當紅偶像團體「Ozone」與「icyball」冰球樂團等7組超嗨表演節目，感受2022最講究的萬聖趴!

最潮萬聖趴「2022講究不將就-品味生活節」 「Ozone」「icyball」駁二登場!│高雄

最潮萬聖趴「2022講究不將就-品味生活節」 「Ozone」「icyball」駁二登場!│高雄

高雄市青年局表示，萬聖節當週「Pinway」現場特別設計應景打卡「萬聖古堡」活動主舞台，10月28日由邊緣工事質感萬聖市集與前夜祭古堡點燈為活動揭開序幕；10月29日晚上舉辦「搞什麼鬼．美式派對」，不僅有萬聖限定搞怪餐點，還有啤酒無限暢飲，派對現場也邀請金曲御用樂手給你最講究的萬聖音樂饗宴，此外活動也特別與台灣大車隊合作，提供民眾安全回家貼心叫車服務；緊接者10月30日壓軸場邀請當紅男團「Ozone」與極具感染力聲線的「icyball冰球樂團」等7組豐富表演陪你度過最歡樂的萬聖節。

青年局進一步指出，「Pinway」營運團隊瀚將教育為這次品味生活節特別限量發行2,000本的「品味存摺」，讓民眾手持專屬存摺暢行生活節各項活動、享受超值優惠回饋，不僅有鹿角蕨、花藝、皮革等手作體驗優惠，還有活動協辦單位漢神百貨、漢神巨蛋、漢來美食Pavo餐酒館、翰品酒店及哈瑪星台灣鐵道館等豐富多樣折價優惠內容等你來挖寶!更多「2022講究不將就-品味生活節」活動購票與體驗預約資訊，可以到KKTIX售票平台(https://reurl.cc/RX377G)或Pinway粉絲專頁(https://www.facebook.com/pinway.8/)查詢或到高雄市青年局官網（https://youth.kcg.gov.tw/）關注最新活動訊息。

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