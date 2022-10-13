第一階段評審委員匯聚各界精英一同參與評選。(圖／金手指奬執委會提供)

市場因宅經濟的快速成長，創新的行銷手法和持續精進的科技，面對數位化科技應用的變局，如何在其中發揮自身的特點和創意將是決勝的關鍵。金手指獎以鼓勵創新創意的精神，透過競賽交流，帶來商業轉化，促進產業的繁榮與發展。2022第23屆金手指獎網羅各界精彩作品，首輪評審活動將於10月9日至10月16日舉辦，第二階段複決審及全球總決審會於10月22日至10月29日進行，眾所期待的獲奬作品即將在頒奬典禮中揭曉。

今年參賽作品數較去年成長三成，足見在疫情下數位廣告行銷的成長可期。金手指獎負責人表示「感謝各界持續支持，讓23年的金手指奬能持續與大家同在」。而今年在第一階段評審將採取區域選出入圍作品，分台灣及海外、大陸二大區域評選，入圍作品預計於10月20日於官網上公布，並進入第二階段評選，角逐年度大奬。

科技不斷創新、產業面臨的衝擊也更加嚴峻，各產業應對新局有不同的思維模式，故此主辦單位今年特地邀請到兩岸廣告、品牌、通路平台、數位媒體、技術等各界專家組成大評審團，邀請來自YAHOO、LINE、李奧貝納、台灣奧美、貝立德、只要有人社群顧問、安索帕、電通國華、蝦皮娛樂電商、春樹科技、聯廣集團、ADK TAIWAN、偉門智威、電通mb、宏盟媒體集團、傑思愛德威、凱曜網路、藍標集團、華揚聯衆、TOPic、小米、網易、知乎、美圖等百家菁英人士，從不同的行銷及創意觀點，評選出今年的入圍作品。

今年頒奬典禮將於11月4日假台北遠東香格里拉隆重舉行，現場將邀請入圍以上公司及各界菁英一同參與盛會，內容精彩可期不容錯過！相關活動時程可上官網查詢。（資料來源/金手指奬執委會）