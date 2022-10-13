3大黨九合一大型造勢看板。（圖／本報系資料照）

侯盧扛藍營大造勢 決戰北北桃中

九合一選舉將在下個月投票，成各界關注焦點。被視為「藍營最強母雞」的台中市市長盧秀燕、新北市市長侯友宜兩大政治巨星，也將在本周五（14）起攜手為黨內候選人造勢，力拚北北桃中四都勝選。此消息引熱議，不少網友直呼盧、侯二人是「民進黨終結者」，甚至預言兩人贏對手的票數，相加起來至少會有百萬票之高。

國民黨4場大造勢由「媽媽市長」盧秀燕10月14日主辦的十全十美晚會打頭陣，以10位黨籍女性縣市長參選人為賣點，訴諸女力崛起，盼搶攻婦女選票。屆時除盧與國民黨主席朱立倫外，包括彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚等都會到場合體，盼藉此帶出女性「溫柔、守護、扎實」的執政風格。

台中市市長盧秀燕將於10月14日舉辦首場大型造勢活動，藍營女性縣市長參選人「十全十美」將合體。（盧秀燕競選總部提供／林欣儀台中傳真）

接著，11月12日由侯友宜接手，在新北市主辦的六都市長參選人聯合造勢大會上，訴求「守住新北、台中，搶攻台北、桃園」，並尋求「高雄、台南突圍」。

此消息掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言：「盧秀燕、侯友宜贏對手的票數加起來，應該能有百萬票」、「盧市長的票數應該會是蔡其昌的2倍吧！」「由盧媽媽來領軍女性候選人，再適合不過」、「盧秀燕+侯友宜=民進黨終結者」、「綠營瑟瑟發抖中」、「我記得盧秀燕民調贏蔡其昌50%，真的超猛」、「我是台中人，我挺媽媽市長盧秀燕」。