臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

國慶日後兵役延長、兩岸危機等議題成焦點。總統蔡英文昨（12）日晚間在臉書抒發「小英心內話」，強調她一直秉持「給世界一個更好的台灣」的精神前進，並召喚「辣台派」站出來，喊話：「在我接下來的任期，需要大家陪我繼續走下去。」此消息引發大批網友不滿灌爆臉書嗆聲，有人更直言：「封存30年的資料先公開好嗎！」

蔡英文昨日晚間7時58分在臉書發表「小英心內話」，內文指出，她從來沒有忘記自己的承諾，要給大家一個更好的國家，她的任期還剩下近兩年，她還有很多想為台灣做的事情，那就是她在國慶日當天所說的，要持續強化國家的韌性，打造一個「韌性國家」。

蔡英文表示，「給世界一個更好的台灣」，從來就不是一條輕鬆的路。很感謝一路上有各位辣台派的支持、相伴，常常幫她分享執政的成果，以及他們的立場主張；在她最困難的時刻，不但沒有離開，而是更堅定地跟她站在一起。蔡強調，這一段路還沒走完，下個階段的挑戰更大，接下來會有一些實體活動，「2020年，如果你是辣台派，希望你今年能繼續加入我們，也歡迎帶著你的朋友，加入我們，一起守護台灣的發展路線。」

此文湧入超過3200則留言，討論熱烈。除部分黨內同志及支持者留言力挺外，多數卻為反對聲浪，紛紛表示：「等妳下台，希望下屆總統第一件事就是公開封存30年的論文機密」、「封存30年的資料先公開好嗎！」「公開機密論文+1」、「我從來沒有忘記我的承諾，自立自強，不要太不滿！世界怎麼跟得上台灣？」「妳任內除了接待、讀稿、顏色決定是非、臉書治國、雙標，實在看不出妳做了什麼」、「讀稿很費眼力，記得補充葉黃素哦」。