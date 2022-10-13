國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／取自徐巧芯臉書）

國民黨台北市議員游淑慧。（圖 / 游淑慧提供）

國民黨台北市議員徐巧芯近日獲選「台北十大靚女議員參選人聲量排行」冠軍，徐也發表感言，自稱是「生死看淡不服就幹」的「蜜獾型民代」，引發熱烈迴響。媒體人韋安表示，徐和黨內市議員游淑慧其實都是這種「固執女力」型，他也曾有被徐「戰翻」的經驗，讓他深切感受到「沒事別惹『她們』，有事最好繞過『她們』」的道理，面對她們就是只能投降。

韋安昨（12）日在臉書發文表示，徐巧芯自封是「蜜獾型民代」，因為秉持著「生死看淡不服就幹」的精神；其實游淑慧也屬於這種「固執女力」型，所以，「沒事別惹『她們』，有事最好繞過『她們』」。

韋安更自爆，他有一次在臉書說了徐巧芯幾句被媒體引用，後來徐立刻親自傳臉書訊息來「討說法」，結果他被徐「戰翻」，只好舉白旗投降。

對此，韋安強調，無論藍綠，多幾個徐巧芯或游淑慧，不管他們意識形態左右，只要秉持初心、不阿諛諂媚、不投機權謀、可以生事但不造謠、大鳴大放、熱衷政治，台灣的民主政治自然會升級傲人。年輕人只要敢講「真話」，無論激進與否、方向為何或有時衝過頭，都應該多點掌聲、少點苛責，他們有權對現實不滿，也有權為自己的未來發聲。