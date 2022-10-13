前立委郭正亮（左）。（圖 / 擷取自中天新聞YouTube）

九合一選舉將至，民進黨台北市長候選人陳時中昨（12）日首次啟動街頭拜票，但卻發生了民眾嗆聲的意外插曲。前立委郭正亮直言，陳時中在站路口所搭配的「力挺18歲公民權」主張，會讓人產生錯誤理解，因此他認為陳時中的行為很不道德。

陳時中昨上午在內湖舉行首場站路口拜票，並宣導「公民權下修18歲」公民複決，也透過麥克風逐一介紹市議員參選人，雖然有支持者站在對面大樓揮手打招呼，但也有居民站在陽台往樓下痛罵「吵死了王X蛋」，更數度喊「吵死了」；陳時中陣營隨即用麥克風隔空道歉。

郭正亮昨在中天新聞政論節目《綠也掀桌》表示，陳時中在站路口時主打「公民權下修18歲」真的很不道德，他質疑，「有哪個政黨反對？跟投給你有什麼關係？」更直言在沒有人反對的情況下，這種主張就是在騙人！

郭正亮痛批，陳時中的行為就是要引起一種錯誤的理解，「好像說只有我支持（公民權下修）」，但這明明就不是他的、而是全台灣的主張，因此郭才認為這是道德的問題，郭也狠酸，陳時中倒不如列一個「天下為公、世界大同」，「這個誰反對呢？」