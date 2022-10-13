國民黨台北市長候選人蔣萬安日前提到國外曾有「深蹲換免費公車票」的案例，引起各界討論。民進黨副秘書長林鶴明也對此發表自己的意見，稱「很同情蔣萬安」，認為邏輯上要花很多時間解釋，不過國民黨台北市議員游淑慧指出，現在健走可以抵保費，那為何深蹲不能獎勵搭公車呢？

林鶴明昨（12）日在Yahoo TV《齊有此理》表示自己很同情蔣萬安，雖然深蹲是一種運動或健身，大家應該都對深蹲很熟悉，但運動換搭公車的邏輯在哪，就需要花很多時間解釋，如身體不方便的人、長輩或是穿窄裙出門的人要怎麼做深蹲，又或是為何不是仰臥起坐或伏地挺身，「你又不是深蹲指揮官，你說深蹲就算」。

「我才同情你們勒，少見多怪，不懂裝懂！」游淑慧昨日在臉書回嗆，老人家有敬老卡可以用來搭公車，本就不需要做深蹲；而若要討論穿窄裙的人不方便做深蹲，那穿窄裙也不方便騎Youbike，但誰會因此否定Youbike？

游淑慧指出，過去郝市府推行1999及Youbike創新政策時，也被嘲笑和反對，而從抗議設站到抗議不設站，「許多民代改口只需3秒鐘」。她強調，現在健走可以抵保費，那為何深蹲不能獎勵搭乘一段公車？