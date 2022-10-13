韓國9月起漸進式宣布解除入境前後PCR規定並正在實行免簽制度（需持有K-ETA），再加上台灣10月13日起取消隔離政策等令，韓國觀光公社特別攜手大韓航空、中華航空、台灣虎航、長榮航空、韓亞航空、新世界免稅店、新羅免稅店等17個單位，以及21家旅行社與OTA業者搭配「安心景點125選」，共同推出「安心旅遊就在韓國」活動。即日起至11月30日，共推出了三項驚喜活動吸引台灣客前往韓國旅遊。

驚喜1. 『驚喜戳戳樂』天天加碼送！：想去韓國玩就先來抽韓國團體/自由行行程折價券、機票折扣碼、免稅店購物金、景點門票/訂房折價券等好禮，活動期間天天開獎天天送，有戳就有獎。

驚喜2. 『Fun好康』買行程登錄抽大獎：即日起購買11月30日前出發之指定韓國團體行程或自由行指定商品，並於活動期間內於活動網站完成登錄，就有機會抽中再次前往韓國的來回機票或韓國精品大獎；不論想跟團玩透透，或自由行趴趴走，超優惠行程、機票任遊客選。

驚喜3. 『分享活動』請你喝下午茶：還沒有計劃出境旅遊也沒關係，只要成為「韓國觀光公社台北支社」FB粉專粉絲，活動期間每人每日都可公開分享活動至個人FB一次，活動結束後將抽出200位粉絲朋友，獲得CITY CAFE提貨券一張，分享愈多次，抽中機率愈大。

韓國觀光公社也將於11月23日下午六點在LINE旅遊，舉辦「安心旅遊就在韓國」線上直播活動，與大家分享韓國最新入境規範、必訪安心景點與自駕遊攻略。當天看直播，也可拿好禮。

為讓旅客對韓國耳目一新，不但有韓國觀光公社經全方位評選認證安心旅遊商品，還有青瓦臺、春川樂高樂園、三岳山纜車、海岸村恰恰恰拍攝地等新興景點，皆在推薦名單之列，是解封後值得一遊的安心選擇。