韓國央行如外界預期在12日宣布基準利率升息2碼至3％，是過去3個月來第二度升息2碼，一方面是因為聯準會近來激烈升息帶動美元升值，相對壓低韓元匯率，另一方面則是國內通膨率居高不下。

韓國央行先前在7月首度升息2碼，8月升息1碼。儘管韓國通膨率在9月稍稍降至5.6％，但依舊高於央行設定的2％目標，且央行預期短期內通膨率都將超過5％。華爾街日報先前調查25名分析師中已有20人預期韓國央行10月將再度升息2碼，結果不出所料。