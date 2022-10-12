宜蘭縣活力關懷協會今年擴大服務，首次攜手愛心大使瑞士釘股份有限公司及藝人王瞳，送愛幫助弱勢邊緣戶小孩。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣活力關懷協會今年擴大服務，首次攜手愛心大使瑞士釘股份有限公司及藝人王瞳，送愛幫助弱勢邊緣戶小孩。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣北成國小校長劉珀伶（左）頒發感謝狀給予王瞳（右）。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣大隱國小校長何賢堯（左）頒發感謝狀給予瑞士釘公司總監程逸鏗（右）。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣活力關懷協會長期關懷社會弱勢，協助公益團體募集經費，今年擴大服務，首次攜手愛心大使瑞士釘股份有限公司及藝人王瞳，送愛幫助弱勢邊緣戶小孩，協助其學雜費，讓他們可安心完成課業，並減輕家中負擔；王瞳今力挺出席記者會說，這時間點出來真的不容易，但覺得很有意義，一起把愛傳出去。

宜蘭縣活力關懷協會成立迄今已9年，長年在縣內舉辧捐血、園遊會、音樂會等公益活動，以協助公益團體募集熱血及服務經費，今年擴大服務範疇，首次與瑞士釘公司攜手合作「用愛陪伴、安心上學」的活動，讓弱勢家庭邊緣戶的小孩在求學過程中能安心完成課業。

該協會舉辦「安心上學」活動，專款專用提供縣內弱勢學童學雜費、文具費、採買制服等費用，今特別邀請藝人王瞳擔任愛心大使，陪協會把愛送到縣內的國小，並鼓勵小朋友，讓他們感受社會的溫暖，也藉此抛磚引玉，號召更多企業及團體加入愛心助學行列。

瑞士釘公司總監程逸鏗表示，企業秉持「取之社會、用之社會」的理念，視加入愛心助學行列為目標，希望縣內有更多學校參與此項活動，如學童有什麼需要， 瑞士釘公司一定會協助各位，讓孩童無後顧之憂的上學。

王瞳說，跟先生組成的87樂團是協會的好朋友，幾乎每場活動都會出席，這個時間點站在這裡，她坦承非常不容易，但更具有意義的，尤其孩子是國家的未來，希望用愛陪伴、讓他們安心上學。她相信這是美好的循環，當小朋友拿到救助費用時，就會感受到施比受更有福， 進而成為願意幫助別人的人。

她說，每天感覺都是新的挑戰，心靈上清楚未來的路要怎麼走，反而有勇氣跟堅定的感覺把愛傳下去，跟先生在公益路上沒有停過，相信他會很開心她現在做這些事，強調只要任何需要她的地方，她都會在。