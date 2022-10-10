藝人艾成於8月離世，妻子王瞳止不住對他的思念，今日在臉書直播《超乎想像‧艾成了》紀念EP預購發表會，將55天的淚水化作感恩，悲傷變作力量，並對著艾成喊「寶貝，不管你是什麼樣子的存在我都愛，因為我愛的就是你。」

在直播畫面中，王瞳脖子掛著銀色的十字架項鍊，在穿著黑色短袖上衣時，上面還印有她與艾成的Ｑ版圖案現身，在播放艾成向王瞳告白的影片，「感謝我的太太、感謝我的家人，但這20年凡走過必留下痕跡、必留下愛。」他更將王瞳的來電名稱設置為「最愛的老婆」，王瞳一上台就忍不住落淚，「我就是你們剛剛看到手機畫面中最愛的老婆。」王瞳分享這55天來的心境，「不變的是，我每分每秒都很想他，我想最難承受就是思念和遺憾。」包括艾成的牙刷、藥都還放在原本的位置，「我沒有要跟成成說再見，因為對我而言這不是結束，而是開始。」

此外，王瞳堅定說，「網友們聽好，我是用盡全力愛艾成，守護著他，我巴不得全世界聽到蔡艾成唱歌多好聽，但沒人聽他的音樂，不知不覺他的音樂就進入我的夢想，就算站在你身後我覺得我被照亮，我放棄戲劇4年組樂團。我就這樣陪著成成玩音樂，台灣走透透表演，我就是很愛他、想跟他在一起，不然戲劇的收入遠比玩音樂多，我們叫87樂團，就是北七，傻傻堅持，傻人有傻福。」