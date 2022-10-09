天王星團員今賣力演出。（太空港音樂藝術音樂節提供）

「原子少年」天王星成員何世華（小孩）爆出感情糾紛後，公司聲明除了已安排的既定活動，將暫停他演藝工作；天王星昨（8日）在高雄舉辦演唱會，今下午再登「太空港音樂藝術嘉年華」，2場活動小孩均按原定計劃參與；外傳今是他釐清真相前最後一場公開演出，對此所屬滾石否認表示：「不是最後一場，目前下一場會是10月14日的銘傳大學校唱。」

小孩今在台上除了自我介紹「大家好，我是小孩」，其餘時間僅表演沒有說話，雖全程鮮少露出笑容，但歌迷相當捧場，現場尖叫聲不斷，尾聲演出〈KING〉後，天王星全體一鞠躬，小孩在其他成員抬起頭後隔幾秒才慢慢將腰挺直，最後隊長高胥崴朝台下喊話「第一次的冠軍隊伍怎麼可以被忘記」，歌迷掌聲不斷。

太空港音樂藝術嘉年華昨邁入第2天，由當紅團體及樂團自加上世界百大DJ接棒，除了原子少年打頭陣，怕胖團、糜先生、血肉果汁機等團體也輪番開唱，晚間再3位百大DJ包括Jeffrey Sutorius、W＆W、 Vini Vici用洗腦電音轟炸大佳河濱公園，活動今最後1天。