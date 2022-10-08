Ella今出席台北時裝週時尚大秀。（杜宜諳攝）

台北時裝週今（8日）在台北表演藝術中心舉辦時尚大秀，陳嘉樺（Ella）是選秀節目《原子少年》的導師之一，今出席時裝週受訪被問到對於小孩（何世華）日前傳出性醜聞一事，她語重心長表示遇到問題就要勇敢面對：「不經一事不長一智，人生未來路很長，希望他們都可以好好地走。」

Ella私下一直很關心《原子少年》的新聞及動態，「他們現在演出非常多，希望他們工作一切順利」，但她沒有這些孩子們的聯絡方式，這個時刻也不便打擾：「我只能說遇到問題就去面對、解決，用正面的心態，該怎麼做就怎麼做，不管對小孩、對女生而言，大家都一樣，都可以學習。」

此外，《原子少年》冠軍團天王星成員何世華（小孩）爆出感情醜聞後，為完成已排定的工作行程，今下午出席在高雄舉辦的「原子少年2022飛向滿天星球演唱會」，據悉輪到天王星Talking橋段時，小孩沒有說任何話，全程低頭不語甚至一度落淚，現場仍有不少粉絲為他加油打氣。