《原子少年》結束後捧紅了不少鮮肉男星，其中「天王星」成員「小孩」（本名：何世華）昨(5日)傳出酒後對網美不禮貌，昨他也親自發文承認「有沒顧慮到對方心情的地方」，先前多次關注《原子少年》的民歌天后鄭怡，昨也罕見發生說重話，直言品格教育很重要，就算再紅不會做人，就「什麼都不是」。

鄭怡過去曾多次發表關注《原子少年》的心得，她曾寫下：「不可否認，原子少年確實是很高水準的選秀節目，從初選時呆萌的80位少年，經過磨鍊、改造、練歌、練舞、造型、錄音，直到今天在總決賽中強大的魅力呈現，我非常佩服詹仁雄帶領的製作團隊，結結實實造星成功。」並坦言如今社會還是需要偶像，有如重要的精神寄託。

小孩昨發文認錯。（圖／翻攝自street_kidz0410 IG）

鄭怡當時更表示：「少年們也別忘了，成長之路朋友很重要，有夥伴力量更強大，永遠不要忘記初心，永遠記得原來的你！」未料昨傳出成員「小孩」喝醉對女生不禮貌事件，鄭怡坦言心情沉重，「現在出道年齡越來越小，才20歲尚未入社會，如果沒有人教育，確實容易失控，尤其是像原子少年算是一夕成名，突然爆紅，衝昏了頭，小孩突然變巨人。」

話鋒一轉，鄭怡舉例自己的好友是涂善存、鍾岳軒的經紀人，平時都是先從人格教育開始帶藝人，「因為在當明星之前要先學會做人」，她惋惜節目裡這些孩子成名太快，不懂愛惜羽毛，「感慨！造星很難，要毀了卻是一秒鐘，小孩確實很亮眼，但不會做人，就什麼都不是。」

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