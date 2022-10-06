炎亞綸連2周擔任客座評審。（衛視中文台提供）

鍾欣凌（左起）、李玉璽、炎亞綸、Ella、索艾克。（衛視中文台提供）

衛視中文台《鴻門家宴 婆媳廚房》歷經15週激烈競賽，本周五（7日）將播出最終回，由擅長正宗四川料理的陳諺樑家庭與用香料擄獲評審味蕾的章俊彥家庭爭奪總冠軍，精彩的對戰，讓連2集擔任客座評審的炎亞綸直呼：「辛香料的對決！」

陳諺樑家庭帶來藤椒醬、廣式酸辣撈汁以及剁椒醬，要用多層次的辣讓評審感受正宗川味料理。陳諺樑家庭的媳婦周姍來自四川，嫁來台灣已經快4年，上次兩家人難得團圓齊聚一堂吃飯是在她嫁來台灣的那一年，已經3年沒見到爸媽的她，在老公與婆婆的幫忙下，預先在節目上推出兩家下次再度同桌吃飯的菜色，融合台式、法式及川味的7道大菜，不只吃好菜也希望能讓爸媽看看出生至今尚未見過的外孫，讓同為人母的Ella聽了有些鼻酸哽咽。

章俊彥家庭由有著「香料女王」之稱的媳婦王晶晶，特別準備了30種以上的緬甸香料，混合在6道菜裡。香料之外還有一個上面空空如也的鐵製圓盤，讓主持人Ella笑說難道是國王的香料嗎？王晶晶說這個看起來不起眼的鐵盤，其實是媽媽的嫁妝然後再傳給她，而她今天有這樣的廚藝也都是傳承自媽媽，所以在這個重要日子她希望讓媽媽的力量也能為她加持，讓評審們驚呼不已。至於料理概念，王晶晶說第一時間就徵詢婆婆的意見，婆婆立刻回想到王晶晶入嫁後第一個母親節為她煮那桌菜色，當時那桌酸甜苦辣都有的異國料理讓她好喜歡，所以這桌菜是用媽媽的手藝來款待婆婆，等於兩個媽媽匯集的一桌愛的料理。

為了取奪冠軍，2個家庭準備食材毫不手軟，龍蝦、白鯧等通通出籠，當完整且大塊的新鮮龍蝦肉從蝦殼中取出那一刻，讓Ella看得口水直流地說：「我可不可以也要求，我今天也想要吃了！」但堅守崗位的她，只能在近距離觀察兩邊料理進度時，趁機搶先嚐嚐瑪莎曼咖哩，連剁椒魚的剁椒都不放過，一湯匙整口吃下，心滿意足的比起大拇指稱讚！由於兩家都準備6道菜以上，而且必須在1個小時內料理完成，當評審在討論食材能不能入味是關鍵時，炎亞綸接話說其實快速入味有個小撇步，可以透過真空機來處理，章俊彥家庭的王晶晶馬上大聲呼應，表示今天就是要這樣做，讓鍾欣凌笑說：「果然炎P什麼都懂！」《鴻門家宴 婆媳廚房》每週五晚上10點，衛視中文台全台首播最新一集；華視每週日晚上8點播出。