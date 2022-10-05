「妹妹」是一隻被繁殖場丟棄的馬爾濟斯生的小孩，可能是混到貴賓，一身的捲毛。不同於牠媽媽之前的命苦，「妹妹」是在全家的愛中被生下來的，姐姐一家人是收養了馬爾濟斯時，才發現牠懷孕了，意外的迎接了兩隻小生命，其中一隻就是「妹妹」。

「妹妹」9歲時有天突然一直吐，帶去看醫生一開始說是腸胃炎，但當姐姐們發現牠除了吐還全身無力時，再送醫已經是急性腎衰竭到要插管的程度，全家都非常難過，理性的大姐問醫生，拔掉維生器，「妹妹」還有自己活下去的機率嗎？如果沒有，拔掉呼吸器的過程牠會不會痛？因為當時「妹妹」已經休克，大姐研判應該沒有痛覺了，不忍牠繼續受苦，忍痛做了全家難以下的決定「拔管」，但一定要等爸爸來。

大姐說，因為爸爸疼孫，總是偷偷餵食，家裡三隻狗狗都最愛爸爸了，所以一定要等爸爸到場。拔完管後還把牠帶回家，讓家裡的馬爾濟斯媽媽及同胎的狗弟弟跟牠道別，姐姐說，馬爾濟斯媽媽看到「妹妹」的遺體還聞了一下，眼眶紅紅的。

雖然大姐看似理智的處理了這件事，但其實內心很煎熬，回想當時用腳踏車籃載「妹妹」去看醫生時，以為看看就回來，沒想到病情急轉直下。溝通時「妹妹」說，「我也以為只要待一下下，沒想到最後回不了家」、「嚇著姐姐了吧，我也嚇一跳呢！」

「妹妹」還解釋說，牠之所以只有短短9年壽命，是因為靈魂投胎前選擇在繁殖場的媽媽，牠以為會跟很多狗狗住在髒亂的環境裡受苦，所以簽靈魂生前契約時不想簽太長，只簽了9年，沒想到最後媽媽被好心的姐姐一家人收養，讓牠根本就是從小被疼愛長大的，只是合約期限到了就是到了，就只能回「家」了。

大姐寫了一封信給「妹妹」，最特別的是，把家裏的地址寫得非常詳細，完全不怕我這陌生的溝通師知道個資，說是擔心「妹妹」要投胎，回來找不到地方，但後來覺得硬要「妹妹」再投胎回來這個約定，好像對牠太沉重了，所以溝通時大姐放下執著，只希望「妹妹」快樂，並且要牠有空時回家看看就好。

馬爾濟斯「妹妹」說，「我鬆了一口氣呦，因為怕亂答應，做不到的話，讓大家失望啊」，雖然牠也很想再續前緣，但就像姐姐說的，除了緣分外，還有其他因素影響投胎，不是「妹妹」能全然決定的。

其實，我接到過很多溝通案例，也是類似要毛孩再回來或者要毛孩去跟神佛修行的，雖然這都代表滿滿主人的愛，但想想姐姐跟「妹妹」的這段對話，也許，順其自然不強求，才是對離世毛孩最好的祝福。