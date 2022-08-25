北市動物之家改建，預計2024年7月底開工，台北市議員楊靜宇表示，應增加志工誘因，解決人力不足問題，未來內建的醫療中心也可考慮做公立動物醫院，服務認養出去的貓狗，動保處表示，目前會朝建醫療中心或動物醫院方向規畫，希望認養出去的毛小孩，終身可獲得免費醫療福利。

北市改建後的動物之家將規畫為地上4層樓、不設地下室，預定2024年7月底開工，2026年7月底完工，除了犬舍、貓舍，也將規畫浪浪回家故事館、寵物用品販售區、多媒體教室、醫療中心等服務空間，讓收容環境更友善。

楊靜宇表示，貓狗們定期散步、清掃都需有人照料，可給現有志工更多誘因，諸如獎狀、認證等，解決人力不足問題，隔離防疫也很重要，像現在有貓瘟、狗的犬瘟熱等疾病，要有一周觀察期，得確認規畫的空間是否足夠，他也建議，改建增設的醫療中心可考慮做公立動物醫院，先服務認養出去的動物，行有餘力，可再開放給外界使用。

陳建銘表示，動物之家改建，可廣納當地居民及愛爸愛媽意見，最重要的是，身為動物照顧場所，如何鼓勵民眾來認養，認養後追蹤輔導也需繼續加強，未來也可配合教育局，規畫生命教育課程，帶小朋友來參觀浪浪之家。

動保處表示，檢疫部分，一般疾病大概需７天觀察期，動物之家原址跟中繼園區都設有貓狗檢疫所，中繼園區也比照原址的檢疫措施處理，染病的犬貓會先留待觀察，確認健康無虞，才安排進入犬舍或貓舍，人力方面，用經費補充委外人力已獲市府支持。

動保處說明，將增設的醫療中心朝動物醫院方向規畫，希望認養出去的犬貓能回娘家，並提供牠們醫療服務，讓毛小孩終身獲得免費福利，也會持續增加醫療檢查設備，包含Ｘ光機、血檢機。