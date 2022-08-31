登記參選竟封門？民眾嗆陳時中「鴨霸」 秦慧珠帶隊喊凍蒜怒批：耍特權 @中時新聞網 ​

年底九合一大選將在11月26日投票，今日是登記開跑第三天，民進黨台北市長參選人陳時中赴選委會登記時，因佔據正門造勢遭到批評，國民黨北市議員秦慧珠31日批評，陳時中鴨霸、耍特權，霸佔大門不讓其他後選人登記，讓她蒙受從殘障通道走進來登記的屈辱。

秦慧珠指出，每個候選人權益理應平等，警方應規畫好動線，如果有人要造勢可以使用造勢區，但至少要留下另外半邊通道給其他黨派的候選人走，她怒批信義分局執法失當，警方不該為陳時中而活，讓其他候選人只能走側門和殘障通道，讓她蒙受從殘障通道走進來登記的屈辱，期許明天不要再有其他候選人發生這種事。

秦慧珠痛批，陳時中鴨霸、耍特權，霸佔大門不讓其他後選人登記，明明陳時中已經不是衛福部長，大家還將對方當成大官來伺候，現場還拉起紅龍不讓其他人走，顯然是為了大官候選人登記所設計，她認為這非常悲哀可恥，政府部門竟卑躬屈膝，陳時中也非常可惡，前前後後只有他一個人，其他人只能走殘障通道。

事實上，每逢市長選舉，各黨派人馬都會聚集在信義行政中心正門造勢，宣誓當選決心，現場維安人員按例會保留大門兩側的無障礙坡道，供洽公民眾、相關辦公人員通行。至於秦支持者嗆聲陳時中竟擁特勤維安，主因是前副總統、競選主委陳建仁陪同登記，依我國禮遇辦法，卸任副元首隨扈為4到8人，必要時得加派。