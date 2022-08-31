TVBS民調中心29日公布了《2022台北市長選情民調》報告，國民黨參選人蔣萬安支持度微降至36%，台北市前副市長黃珊珊增至26%，兩人差距縮小至10個百分點；民進黨參選人陳時中則回升至23%，位居第三。前立委沈富雄根據該份資料，也自製了一份民調，更預言「陳時中其實已經出局了」。對此，媒體人韋安今（31）日就直呼「這個預測應該很有準頭」，引發討論。

沈富雄30日在《少康戰情室》節目中表示，「棄保」這個觀念，現在被很多人誤用在台北市的選情，因此他把《TVBS》的民調重整，拿出了他自製的台北市「三腳督」民調。沈富雄說，假設以蔣萬安拿的92票裡面，來源分佈為民進黨3.6％、國民黨62.3％、無黨籍6.7％、中立選民22％，沈富雄直言「國民黨加上中立選民的票才是蔣萬安的票數」；而陳時中的票數來源分佈為民進黨73.4％、國民黨2.5％、無黨籍0％、中立選民16.7％，沈富雄說，以中立的民眾來說，「陳時中遠遠趕不上蔣萬安，這樣他是不會當選的」。

沈富雄接著說，黃珊珊的票源分佈是民進黨18.2％、國民黨4.1％、無黨籍37.2％、中立選民32.2％，有趣的是黃珊珊，因為黃珊珊「藍營的人已經不認為她是藍的，綠的有18.2％的人給她，在中立群眾的部分有32.2％，一路領先兩人」。沈富雄說，「所以蔣萬安如果要穩一點，只能向黃珊珊要中立選民那塊，而陳時中要起死回生，就是把黃珊珊綠的拿回去，把中立的也拿回去，這個太難了」

最後沈富雄說，如果今天這個情勢不變，「陳時中其實已經出局了」，蔣萬安大概會當選，但沒有100％穩定，因為在中立選民中，要比黃珊珊可愛、能幹、聰明、親和，這四點要向黃珊珊學習，而且要趕過她，但「今天的蔣萬安不需要在意陳時中了」。

而韋安今日也在臉書上力讚沈富雄的預測表示「這個預測應該很有準頭，今天沈大佬的推測，幾乎一模一樣」，韋安更點出兩點「棄保應該在黃、陳之間」、「蔣萬安再衝5％，中間票就安啦」。