郭靜邀請鼓鼓合唱甜美輕快情歌〈So Lucky〉。（星動娛樂創意提供）

郭靜推出新EP《So Lucky》，同名單曲邀請到15年前擔任她第一場個唱鼓手的鼓鼓呂思緯一起合唱，當鼓鼓接到邀約時他說：「郭靜找我合唱耶！我也太幸運了吧！」鼓鼓的經紀人回他：「歌名就叫So Lucky !」兩人從邀約開始就有巧妙的契合。而鼓鼓除了合唱之外，還擔任鼓手錄製這首歌的爵士鼓演奏，他花了1個小時裝設鼓組，結果只錄了13分鐘就大功告成，鼓鼓笑說：「好不容易set好了鼓組，還有沒有人要錄鼓的趕快來！」很開心能夠在這首歌大玩音樂。

郭靜跟鼓鼓都很愛毛小孩，也都有為毛小孩製做歌曲，鼓鼓養狗、郭靜愛貓，因此〈So Lucky 〉MV導演安排了一場「貓狗戀曲」，讓兩人在MV中因貓狗而結緣。為此導演事先找了一對平常就時常相處在一起的賓士貓與柴犬好朋友，還準備了肉泥跟零食安撫牠們。導演也表示這次拍片挑戰了第一難拍的動物，好在遇到了超好控制的貓狗，還會give me five的貓，幾乎腳本寫的都拍到了，實在太幸運了。

MV拍攝當天，郭靜遇到貓咪自然的散發出幸福笑容，鼓鼓也在拍攝等待的空檔帶著狗狗去散步，與動物演員培養感情，正式對戲時兩人默契十足，原本有一場戲導演安排郭靜與鼓鼓帶著貓狗一起去野餐，但是郭靜提出大多數貓咪怕生，不適合帶到公開環境，希望可以讓貓咪以舒服自在的狀態拍片，於是導演將場景改在室內，鼓鼓帶著特製的寵物蛋糕來為貓咪慶生，貓咪跟狗狗都吃得很開心，也順利拍到非常自然的鏡頭。兩人還隨興加了一點舞蹈動作小秀舞技，讓MV增加許多趣味。

近來郭靜已經開始進行舞台劇「生命中最美好的5分鐘」的巡演，也將於11月12日在台北國際會議中心個人演唱會，購票請洽寬宏售票系統及萊爾富、OK便利超商。