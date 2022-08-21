向來陽光樂觀的歌手郭靜，日前在自己42歲生日發行最新EP《So Lucky》，在此專輯當中與許多朋友合作，近日她接受本報邀請以rag & bone新裝搭配義大利鞋履品牌HOGAN 的鞋款，詮釋平時私服褲裝、打歌服熱愛穿的裙裝兩種時尚面貌，她透露11月12日將於台北國際會議中心（TICC）舉辦演唱會，笑說「從來沒有穿過這麼低胸和這麼短的裙子，與平時的穿著風格截然不同。」保證大家買票進場絕對不後悔。

郭靜演出時經常以洋裝亮相，相較於大雨他更害怕戶外演出時遇大風。HOGAN H619白色霧面皮革休閒鞋2萬3000元。（攝影/石智中、服裝/rag & bone、鞋/Hogan、妝/Elvi Yang、髮/Candy Huang）

此次EP名取為《So Lucky》，而郭靜本人表示自己是個「幸運」的人，「可能很多人不會覺得某些小事情是幸運，但其實我很珍惜這些小確幸。」雖然有時候在人生旅途上遇到不甚愉快、順遂的事情，但那些經歷回頭看都是造就現在的自己，「隨時保持愉快心情，不讓煩惱停留在身上太久。」而這也是保養得宜的她凍齡的小秘訣。

出道滿15年的她，唱過大大小小的舞台，回想起最讓她印象深刻的舞台，她立刻回答道是2008年在淡水漁人碼頭舉辦的演唱會，那天原本天氣很好，結果在開場前突然開始下起大雨，歌迷們卻不散場在雨中聽她演唱，「這個我會記得很久很久。」不畏懼下雨天的她，因表演服多選擇裙裝故讓她最害怕的狀況是「大風」，她笑說某次上台前因風大害她裙子頻頻被吹起，只好在上台前一刻與經紀人互換服裝，「不然到時侯我真的只能跟大家說，「謝謝收看」了。」

郭靜睽違兩年推出全新EP《So Lucky》，透露自己私服多以休閒風格為主，鞋款方面則偏愛穿著運動鞋等休閒鞋履。HOGAN H619黑色亮面牛津鞋2萬3000元。（攝影/石智中、服裝/rag & bone、鞋/Hogan、妝/Elvi Yang、髮/Candy Huang）

將於11月開演唱會的她，透露這次拍攝演唱會主視覺時「上下齊露」，是他出道以來最大尺度，此次接受本報專訪，則回歸平時最有安全感的造型，私服大多以褲裝為主的她，觀察她的IG便能經常發現她在鞋款選擇上也偏好選擇休閒百搭的鞋款，此次進棚拍攝本報時尚專訪穿的HOGAN 的牛津鞋、皮革休閒鞋，是不少名人喜愛的品牌，其中品牌Hyperactive鞋款以建築發想，鞋底以低反發記憶泡棉打提供腳部溫暖且有力的支撐，外型上則優雅不失休閒，可滿足日常穿搭的搭配需求。

Hogan H597異材質拼接女士休閒鞋，2萬1300元。（Hogan提供）

Hogan Rebel黑色珠光皮革與水鑽女士休閒鞋，2萬2000元。（Hogan提供）

Hogan Rebel珠光白皮革女士休閒鞋，1萬9600元。（Hogan提供）

Hogan Hyperactive女士休閒鞋（台灣限定白配金屬粉），2萬3000元。（Hogan提供）