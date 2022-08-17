郭靜(左)副業分店開幕，邀請丟丟妹站台助陣。（星恆娛樂提供）

郭靜的副業川滷麻十七17日在忠孝SOGO開設第4家分店，請來丟丟妹擔任一日店長，現場傳授叫賣撇步。對於艾成逝世，郭靜相當震驚，她曾訪問過艾成，對於艾成開店壓力大，郭靜表示各行各業都有壓力，她投資7位數字，目前還算順利，也有很多合作夥伴，是非常有經驗的老鳥，她有她負責的部份，像是行政方面很專業，就由其他股東負責。

郭靜有感而發表示，自己十年前也曾為了工作上遇瓶頸而憂鬱，當時她把自己關在房間，一個禮拜不出門，吃比較少、大失眠，靠家人朋友、寵物排解情緒。她一開始吃退黑激素，後來看精神科醫生尋求藥物控制，吃安眠藥助眠，她坦言吃藥這件事不好，但她有一陣子滿常吃的，她因工作住飯店會認床，也會吃半顆助眠。

丟丟妹正式從直播天后轉型當藝人，希望成為成功的綜藝節目主持人，今站台誇讚郭靜「她的鮑魚是真的還不錯，很入味，很香」。丟丟妹婚姻幸福美滿，她也傳授郭靜戀愛秘訣，當場大喊：「有人要娶郭靜的嗎？」她表示第1次吃飯、第2次約會，然後問對方有沒有經濟壓力，第5次就可以結婚了，建議郭靜找對象要快狠準「感覺對了就要出發，妳猶豫東猶豫西就永遠單身。」

丟丟妹大方表示自己的偶像是孫協志，問郭靜是否有性幻想對象？郭靜羞答「我真的沒有在想這個」。郭靜說，如果要找老公的話，希望找像郭子乾這樣子的，喜歡郭子乾擅模仿嗎？她笑答：「這樣人生會很歡樂，跟一個人交往等於跟很多人。」

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