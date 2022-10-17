24歲馬來西亞女大生遭陳姓男網友勒斃命案，檢方目前已解剖女大生遺體，將釐清死因與案發過程；而兇嫌陳男事後返家服用大量成藥，試圖輕生，經搶救洗胃後救回一命，轉往普通病房，據悉陳男今（17）中午已出院，由警方直接押送往士林分局製作筆錄。

目前全案仍有疑點，因為蔡女全身只有頸部有勒痕，包括身體、四肢都無任何外傷，如果是謀殺，死者定會掙扎抵抗，雙方身上應有其他的瘀傷、抓傷，如果是弄暈蔡女再行凶，包括命場現場及陳男的住處，也都沒有發現酒瓶及藥物。

因蔡女臉上出現屍斑，檢警推測陳男行凶後有調整蔡女姿勢，至少伴屍3個小時後才離去，同棟2樓5戶均為銘傳學生，眾人都表示12日晚到13日早上，都沒有聽到任何爭吵或打鬥的聲音，其中1人還表示12日晚7時有遇到死者，當時對方沒有任何異狀。

檢警預計下午2時進行解剖，預計將採集胃部殘留物進行化驗，釐清生前是否服用藥物，相驗屍體報告數日出爐。另外，陳嫌持有的2支手機、蔡女的3支手機、1台平板電腦，刑大科偵隊已完成陳男的2支手機數位採證，剩下蔡女的1支手機、1台平板仍在還原當中。