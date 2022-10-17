台8線中橫公路117.4公里關原搶修段因尼莎颱風環流及東北季風挾帶大雨影響，路基失約50公尺，道路再度受阻，經公路總局評估預計在11月7日搶通，搶通前將取消原有每日4次放行措施。（公路總局提供／羅亦晽花蓮傳真）

台8線中橫公路117.4公里關原搶修段昨因尼莎颱風環流及東北季風挾帶大雨影響，出現落石、坍方及土石流等情形，且路基經豪雨沖刷，流失約50公尺，道路再度受阻。公路總局考量災情嚴重，搶修困難，經評估預計11月7日搶通，並取消原有每日4次放行措施。

中橫公路117.4公里關原段4月因花蓮地震及連日大雨大規模坍方，公路總局持續搶修，並於114.6K公里至120.6公里（關原至金馬隧道東端段）設管制哨，每日開放4時段通行，分別為上午7時至8時、上午10時 （現場車輛放完即封）、中午12時至下午1時及下午3時 （現場車輛放完即封）。

不過受尼莎颱風環流及東北季風影響，中橫公路117.4公里關原段昨發生落石、坍方及土石流等情形，搶修人員、機械無法抵近搶修，並在當天取消4次放行措施。怎料，工程人員今再度前往勘察災況，發現搶修路路基因大雨沖刷流失近50公尺，道路再度阻斷。

由於中橫公路117.4公里關原段災情擴大，搶修困難，經公路總局評估搶修作業流程，預計在11月7日搶通，在搶通前亦將取消原有的每日4次放行措施。

公路總局表示，搶修團隊將視雨勢及邊坡狀況進行搶修，盼能儘快恢復通行，後續搶修狀況、預估通車時程及管制措施等，將滾動調整並適時公布。