位於新北市瑞芳區的員山子分洪16日上午啟動今年第4次分洪。（十河局提供／張志康新北傳真）

位於新北市瑞芳區的員山子分洪16日上午啟動今年第4次分洪。（十河局提供／張志康新北傳真）

中央氣象局16日上午再針對基隆北海岸地區發布豪雨特報，水利署第十河川局16日表示，受到連日降雨及尼莎颱風外圍環流共伴東北季風影響，位於新北市瑞芳區的員山子分洪於上午7時30分左右，啟動了今年第4次分洪。

十河局表示，由於大台北山區連日降雨，基隆河上游集水區含水狀態飽和，水位仍高；又逢尼莎颱風外圍環流共伴東北季風影響，山區48小時累計雨量達380毫米。員山子攔河堰於15日凌晨0時10分達警戒水位62.5公尺，洪水越過側流堰進入分洪靜水池。16日早晨7時30分水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪。為今年第4次分洪，自2005年以來第58次分洪。

十河局強調，因為基隆河上游水位持續上漲，防汛人員超前於（14日）23時進駐員山子管理中心，嚴密監視水位狀況及完成各項分洪設施與機電設施加強整備，確認分洪隧道及分洪設施、排砂道自動閘門操作正常安全無虞，順利啟動分洪機制。

十河局表示，員山子分洪管理中心於隧道分洪期間，除確實掌握分洪狀況，利用進、出水口廣播系統及跑馬燈看板警示，並發布分洪警告訊息，確保民眾生命財產安全。