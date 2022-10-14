這波被喻為「不輸颱風」的降雨要小心了，大台北地區、東北部今晨已有明顯雨勢，中央氣象局針對北北基宜4縣市發布大雨特報。預估隨著熱帶系統發展，加上東北季風「共伴效應」，北部、東部下周日、一恐有大量降雨，易致災情！

今凌晨至清晨，主要降雨集中在大台北盆地東側及宜蘭山區，氣象局針對基隆、新北、台北、宜蘭發大雨特報。「水龍頭打開了，要關很難」，氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，明起熱帶系統 水氣移入，北、東首當其衝。

周末前後降雨明顯，北部、東部警戒。（中央氣象局提供）

根據最新模式模擬，北部、東部降雨增大，中南部山區也有局部短暫雨。下周日、一因「共伴效應」發威，雨勢更大更集中，恐有致災危機，吳德榮特別提醒不可小覷。

下周一起冷空氣南下，北台灣轉濕冷；下周二仍有明顯降雨，要等到下周三、四才會趨緩。今各地氣溫：北部20至27度、中部21至34度、南部21至34度、東部19至32度。