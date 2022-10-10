由於東北季風持續影響，明（11）日桃園以北及東半部降雨機率增加，其中基隆北海岸及東北部地區降雨時間較長，新竹以南大多為多雲到晴。氣象主播戴立綱說明，由於連兩日降雨，宜蘭、花蓮、台東上山路況差，海邊風浪偏大，活動請注意安全，外海的小低壓則會往呂宋島前進、逐漸消散。

戴立綱說明未來天氣。（中視新聞）

氣象局表示，東北季風持續影響，水氣稍微增加，明天桃園以北及東半部降雨機率增加，其中基隆北海岸及東北部地區降雨時間較長，至於新竹以南大多為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

氣象局預測明日降雨狀況。（翻攝自氣象局）

溫度方面，北部及宜花清晨低溫來到20度，其他地方約22度左右，白天新竹以北及宜蘭高溫只有22、23度，東部、東南部約25、26度，中南部仍有30度左右的高溫，請留意溫度的變化。

氣象局說明，周三（12日）北部及東北部天氣稍涼，中南部早晚也涼；周四、周五（13日、14日）東北季風稍減弱，北部及東北部天氣仍稍涼，基隆北海岸及東北部地區降雨機率高、下雨時間長，桃園以北及花東也有局部短暫雨，新竹以南為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

周六至下周一（15日至17日）基隆北海岸及東北部地區降雨時間仍長，並有局部大雨發生的機率，北部、東部及東南部地區也有短暫雨，中南部為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨；下周二到下周四（18日至20日）東北季風增強，北部及東北部天氣稍涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。