由於東北季風增強，明（10）日清晨前水氣仍多，桃園以北及東半部地區降雨機率高，白天以後隨著乾空氣抵達臺灣，迎風面降雨逐漸減少，剩下東北部地區仍有局部短暫雨。氣象局提醒，（11日）周二北東再轉雨，（12日）周三起基宜有局部大雨。另外西北太平洋可能有熱帶系統發展，可能發展成颱風，不過仍待後續觀察。

氣象局分析明日降雨狀況。（翻攝自氣象局）

氣象局表示，明天清晨前桃園以北及東半部地區降雨機率高，白天以後剩下東北部地區仍有局部短暫雨，桃園以北及花蓮、台東轉為多雲，新竹以南大多為多雲到晴，清晨至上午南部地區有零星短暫雨，午後中部山區及南部地區則有局部短暫陣雨。

氣象局說明未來天氣變化。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

溫度方面，中部以北及東北部會更涼一些，白天新竹以北及宜蘭高溫只有22、23度，其他地方在25、26度以上，中南部仍有30度左右的高溫，晚上之後，中部以北及東北部低溫會降到20度左右，其他地方約21、22度，各地都會比清晨再涼一些。

氣象局提醒，周二（11日）至周五（14日）水氣又增，桃園以北、東半部有短暫雨，12日起基隆北海岸、宜蘭局部大雨，其他地區及澎湖金門多雲到晴，午後山區、南部地區有局部陣雨；周六（15日）至下周日（16日）基宜天氣更加陰雨、局部大雨，北部、東半部、馬祖也有短暫雨，其他地區及澎湖金門多雲，午後局部陣雨，另外西北太平洋有熱帶系統發展，預報有不確定性。