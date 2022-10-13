【立綱氣象報報】東風帶水氣 東北部局部雨 行車注意

東北季風持續影響台灣，明（14）日延續今天的天氣，桃園以北、東半部、恆春半島有雨，而周六起雨勢漸趨猛烈，下周一（10/17）風雨強度達到巔峰，氣象粉專發文示警，「冷高壓、東北季風開外掛，全台灣都會相當有感，不輸颱風直接侵襲」。

氣象局資料顯示，明日東北風繼續吹拂，迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島都有機會下雨，其中基隆北海岸、宜蘭和大台北山區降雨時間長，要提防大雨。新竹以南則維持多雲到晴，午後中南部山區有零星降雨。

氣象局資料顯示，明（14）日桃園以北、東半部及恆春半島都有機會下雨。（圖／擷取自氣象局官網）

溫度方面，明日各地夜晚清晨低溫約22至24度，白天高溫在桃園以北及宜蘭約24、25度，竹苗及花蓮26至29度，中南部及台東來到30至32度，中南部日夜溫差較大。

氣象主播戴立綱表示，西伯利亞冷高壓逐漸南移，下周一（10/17）強冷空氣南下，帶來乾燥空氣，下周二起降雨減緩，與此同時，下周二、下周三（10/18、10/19）氣溫驟降，中部以北晚上低溫下探18度。

而目前南海附近的熱帶性低氣壓TD22，有機會發展成今年第19號颱風桑卡，對台沒有影響；中央氣象局預報員葉致均表示，菲律賓東方海面有另一熱帶擾動，不排除2天內升級為第20號颱風尼莎，路徑恐穿過巴士海峽，但仍有待觀察。而本周六到下周一（10/15-10/17）受到熱帶系統接近影響，水氣增加，北部、東半部降雨多，不排除有豪雨可能，下周一雨勢最為明顯。

氣象局提醒，本周末至下周一（10/15-10/17），東部要慎防豪雨。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，熱帶性低氣壓是否登陸、是否成颱已不是重點，「因為有冷高壓、東北季風開外掛，全台灣都會相當有感，不輸颱風直接侵襲」。預估這周末（10/15、10/16）天氣逐漸惡劣，尤其下周一（10/17）風雨強度達到巔峰，全台各地容易降雨，北部、東部、恆春有強降雨，又因為受到地形效應影響，各地風勢強勁，「非常有颱風天的感覺，也是風雨最大時刻！」