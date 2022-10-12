今、明兩天氣溫回升，北部及東部早晚偏涼、中南部日夜溫差大。周末起水氣增多，北、東有局部雨。氣象專家吳德榮警告，若熱帶系統接近，加上東北季風的「共伴效應」，恐為北、東帶來大量降雨，一定要密切注意！

最新模式模擬，位在關島海域的熱帶擾動正逐漸發展，不排除於明、後兩天增強為今年第19號颱風「桑卡」，這個周末最接近台灣。吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，颱風3路徑不管怎麼走，北部、東部都有事。

吳德榮指出，若熱帶擾動發展成颱，未來路徑有3種，可能在台灣東側北轉，距離越近、威脅越大；進入巴士海峽再北轉，「共伴效應」將帶來大量降雨，要是進入台灣海峽，南部也會有一些雨；通過巴士海峽後進入南海，「共伴效應」仍有大量降雨機率。

吳德榮提醒應密切觀察，至於周末前的天氣還算穩定，大台北、東半部有短暫雨，新竹以南多雲時晴。今各地氣溫：北部19至25度、中部19至31度、南部19至33度、東部19至30度。