由於東北季風影響，明（12）日清晨各地仍有涼意。氣象局表示，關島附近的熱帶擾動值得注意，不排除最快在13、14日增強成為今年第19號颱風「桑卡」，目前預測最接近台灣的時間是15至17日。氣象主播戴立綱則指出，周末起東半部降雨將明顯增加。

戴立綱說明未來天氣。（中視新聞）

戴立綱說明，明天白天溫度開始回升，周四（13日）、周五（14日）東風帶來水氣，北部、東部有短暫雨，中南部多雲，不過周六（15日）、下周日（16日）、下周一（17日）南邊有低壓系統通過巴士海峽或菲律賓呂宋島北方海面，東半部降雨明顯。

氣象局說明明天降雨狀況。（翻攝自氣象局）

氣象局表示，明天迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島仍有局部短暫雨，其中基隆北海岸及東北部降雨時間較長，東北部地區有局部大雨發生的機率，而新竹以南大多為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

氣象局說明台灣附近低壓發展狀況。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

溫度方面，嘉義以北及宜花低溫約19至21度，其他地方在22、23度，白天桃園以北及宜蘭氣溫回升幅度小，高溫約23、24度，竹苗及花東約26至28度，中南部高溫約31、32度，日夜溫差較大。

氣象局預報員陳伊秀說明，目前位於菲律賓東方海面的熱帶擾動，不排除最快明天有機會增強為熱帶性低氣壓，13、14日增強為今年第19號颱風「桑卡」，最接近台灣的時間是15至17日，若向西穿過巴士海峽，可能和東北季風引發共伴效應，為東北部帶來明顯降雨，不過目前預測仍有不確定性。