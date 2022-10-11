台灣東部海域今(11)日凌晨3時24分發生芮氏規模5.9地震，中央氣象局表示，本起地震成因為板塊隱沒擠壓造成，但並非918大地震的餘震，未來出現規模5以上地震機率相當低，很可能一個餘震都沒有。

本起規模5.9地震位於台灣東部海域深18km，各地震度方面，花4、宜4、北3、竹3、投3、桃3、中2、東2、苗2、雲2、彰2、嘉2、高1、南1、屏1。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，本起5.9地震和今年1月3日第1個規模超過6地震相比，震央幾乎是在相同位置，成因是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊前緣位置所致；自1973年有統計以來，該區域深度30公里以內規模超過5.5地震有25個，超過6有8個，平均每7年才一次。

陳國昌說，假如民眾記憶猶存，該區域最大的一次地震是2002年的331地震，規模來到6.8，當時位於信義區的101大樓還在蓋，地震使得吊臂掉落砸死5人。

陳國昌指出，本次地震造成全台有感來自場址效應的影響，例如大台北、瑞芳、五分山、桃園北邊、彰化等，尤其中部以北地區感受較明顯，本次不排除有規模4.5以上餘震出現，但次數非常少，餘震要不是很快和主震一起出現，不然就是不會再造成能量釋放。

陳國昌補充，台灣每年規模超過6的地震平均為2.5個，今年已有8個，而規模介於5至6間的地震，每年平均約24至25個，但今年截至今日已達55個，是歷年平均的2倍以上，然而今年還未結束，今年的地震活動將持續活躍。