今日清晨3點24分在花蓮縣政府東方 59.3公里，發生芮氏規模5.9地震，台鐵表示，經第一班列車慢行通過無異狀，各區間陸續於5點23分、6點30分路線恢復正常行駛。

台鐵表示，地震發生後，南港4級，七堵=台北間按4級規定辦理，於5點23分巡查完畢無異狀，無影響列車。

花蓮、南澳、蘇新、宜蘭、礁溪、雙溪、瑞芳、七堵、台北、樹林、桃園、新竹、二水各3級，經第一班列車以時速60公里慢行通過無異狀，於6點30分路線恢復正常行駛，影響18列次143分、旅客約784人。

鳳林=花蓮=蘇新=七堵、花蓮港線、蘇新=蘇澳、平溪線、基隆=七堵、台北=香山、花壇=斗南、集集線、六家線、內灣線各按3級規定辦理。

根據台鐵規定，3級地震時第一趟列車以時速60公里，並檢視路線，如無異狀第2趟列車起恢復原速度；4級、5弱地震：第一趟列車以時速30公里，第二趟列車起以時速60公里慢行至前方站。另需由工、電單位派員巡查路線，俟無礙後，才恢復原速度。

至於5強地震是列車停止運轉，需由工、電單位派員巡查路線，俟無礙後，才恢復原速度。