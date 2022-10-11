台灣東部海域今（11日）凌晨3時24分發生芮氏規模5.9地震，全台有感，宜蘭縣、花蓮縣震度4級搖最兇，不少民眾被驚醒。中央氣象局對宜蘭縣、花蓮縣發布災防告警訊息。氣象局指出，今天這起地震和隱沒帶有關，提醒2天內須留意規模4.5以上餘震。

昨（10日）晚間8點17分花蓮縣近海才發生芮氏規模5.3地震，今天凌晨相隔約7小時又在東部外海發生規模5.9地震。由於今年918台東規模6.8強震發生前1日，台東關山先發生一起規模6.4地震，民眾憂心今天的地震是否會是「前震」？後續恐再有規模更大主震？氣象局地震測報中心主任陳國昌說，這兩起地震為獨立序列，初判5.9地震為單獨序列地震的主震，「不是前震、也和台東池上918地震無關」。

氣象局地震測報中心技正林昭儀指出，這起地震的發生位置位於隱沒帶前緣，是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊，由於兩個板塊擠壓，一些比較破碎處，會有陷落情況，導致這個區域較常有地震發生。該地區最近一次地震是在今年1/3的規模6.0地震，和今天規模5.9地震位置、深度很接近；從1983年以來，該區偵測到8次規模6以上的地震。

凌晨這起規模5.9地震，震央位於東部海域，地震深度17.9公里，屬於極淺層地震，最大震度花蓮、宜蘭達4級；台北、新竹、南投、桃園3級；台中、台東、苗栗、雲林、彰化、嘉義2級；高雄、台南、屏東1級。