大都會與教士的外卡生死戰出現幾個有趣的投手鏡頭，教士先發投手穆斯葛洛夫（Joe Musgrove）表現極佳，加上光亮的耳朵被對手懷疑塗上外部物質，大都會主場觀眾怒噓：「作弊者！」另外還有大都會投手巴西特（Chris Bassitt）因為聽不清楚捕手的暗號，摸著頭說：「啥？要投什麼球？」

穆斯葛洛夫在球隊危急時刻投出生涯代表作。大都會全場僅兩人上壘，總教練修瓦特（Buck Showalter）注意到穆斯葛洛夫投球前摸耳朵的小動作，請求主審來個耳朵檢查。教士三壘手馬恰多（Manny Machado）站在旁邊關切，最後主審確定沒問題，馬恰多聳肩還露出輕蔑的笑容。球迷在網路嘲笑：「大都會敗給了油亮的耳朵！」

這場比賽的穆斯葛洛夫確實格外神勇，他的平均球速從平日92.9英里（時速149.5公里）提升到94英里（時速151.3公里），四縫線速球的旋轉速度也從平日2559轉（每分鐘）上升到2667轉。

Chris Bassitt is having issues hearing PitchCom pic.twitter.com/3jXIR6BavU — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) October 9, 2022

今日兩位先發投手表現完全相反，大都會巴西特在這個重要時刻居然沒辦法聽清暗號。他和捕手尼多（Tomas Nido）使用通話裝置PitchCom，因為現場觀眾聲量太大而無法聽清，他扶著帽子（通話器安裝的位置）直接開口詢問，被鏡頭捕捉下來。先前就有人討論過PitchCom的清晰度不如頭戴式耳麥，在大比賽可能會遇到困難。例如美式足球賽會請求主場觀眾在主隊進攻時降低音量，但是對職棒來說，特別是亞洲的日職、中職都是觀眾席音量特別大，使用傳統投捕暗號還是比較可靠。