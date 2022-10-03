聖地牙哥教士重返季後賽了，歷經2021年令人失望的球季，他們成功在今年10月喝到香檳。教士3日在主場打了敗仗，遭到白襪2比1壓制，但是輸球也不要緊，因為競爭對手釀酒人在另一邊敗給馬林魚，拉開3場勝差而讓教士搶下國聯第2席外卡（第5種子），教士主場觀眾歡聲雷動。

Fans at Petco Park started cheering after the Brewers lost, which lead to the Padres securing a playoff spot



(via @973TheFanSD)pic.twitter.com/C0Msov8UrQ — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 2, 2022

教士近年力圖振作，2006年以來只在縮水球季打進季後賽，上季陣中聚集了小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、馬恰多（Manny Machado）、達比修有等名將，還看得出大聯盟官方力捧教士隊，沒想到例行賽虎頭蛇尾，最後只拿到79勝83敗。馬恰多、小塔提斯季末還在休息區爆發爭吵，引起外界關注，新手總教練丁格勒（Jayce Tingler）被質疑治軍無方。

去年季外教士球團做出正確決定，換掉丁格勒，開出3年1200萬美元重金挖角運動家總教練馬文（Bob Melvin）。馬文是大聯盟罕有的高薪總教練，運動家本季擺爛用不著他，允許他接受別隊的面試。在老經驗的馬文掌舵之下，教士今日以87勝71負重返季後賽。

本季小塔提斯報銷（受傷+禁賽），但教士打線再度升級，從國民「6換2」買來強打少年索托（Juan Soto），清掉了拿高薪卻表現很差的一壘手荷斯莫（Eric Hosmer），韓籍內野手金河成表現亮眼，達比修更是回復到昔日的最佳狀態，這些都讓教士球迷相當振奮。

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