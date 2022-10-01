羅雷把飲料倒在隊友頭上慶祝。（美聯社）

水手重返季後賽。（MLB臉書）

西雅圖水手本月1日以再見全壘打戰勝運動家，86勝70敗確定取得美聯外卡門票，暌違21年終於重返季後賽。立下頭功的是9局下半代打的羅雷（Cal Raleigh），他在兩人出局、兩好三壞的情況打中低處進壘的滑球，這球一路飛到右外野標竿落回場內，夢幻般的再見全壘打！水手2比1獲勝，羅雷今晚要喝雙倍的香檳了。

水手是北美職業運動聯盟最久沒有打進季後賽的悲情球隊，前一次是2001年，意氣風發的鈴木一朗初登大聯盟，威震美聯拿下MVP，同時水手寫下美聯紀錄的單季116勝。沒想到水手之後積弱不振，鈴木打到幾年前都退休了，還是沒能再看見水手重返季後賽。

今年的水手一路顛簸，進入6月前的戰績21勝28敗，進入7月前以37勝41敗並列天使，在美西只贏過墊底的運動家。扭轉命運的關鍵是明星賽前的一波14連勝（明星賽前14連勝亦是紀錄），讓水手一躍成為同區僅次於太空人的勁旅。正逢聯盟修改規則擴充季後賽席位，以及J-Rod、柯比（George Kirby）等能力優秀的新人登場，水手球團不斷以城市的諧音「看我們崛起（Sea Us Rise）」號召老球迷回鍋迎接這感動的一刻。

結束季後賽乾旱之後，水手正式將「最悲情球隊」的名號交棒給職籃NBA的國王隊（16年沒打季後賽）。大聯盟最久沒打季後賽的是費城人（11年），不過他們今年也快晉級了，天使和老虎都是至今8年沒打季後賽。

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