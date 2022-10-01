洋基在主場開啟金鶯3連戰，已經進入垃圾時間的金鶯無意乖乖就範，他們不僅以2比1打敗洋基，還兩次保送「法官」賈吉（Aaron Judge）。最後賈吉2打數1安打，全壘打進度仍停在61轟。雙城阿萊斯（Luis Arraez）今日休兵，打擊率0.315領先賈吉的0.314。

金鶯首局以盜壘和安打得分，洋基卡布瑞拉（Oswaldo Cabrera）陽春炮追平。不料6局上洋基「自爆」，先發投手赫曼（Domingo German）、中繼投手布瑞騰（Zack Britton）四壞保送加上暴投，金鶯沒有安打就攻得致勝分。

萬眾矚目的賈吉首打席被一顆沉球吊到三振，第3局他敲出一壘安打，但這之後金鶯不再給他機會了，原因是第6局洋基自爆讓金鶯領先1分，中繼投手全部投到外側低處閃避，四壞保送賈吉。8局下賈吉第4個打席，金鶯連投球都省了，直接請他上一壘，現場觀眾噓聲震天。金鶯全場只送出兩次四壞都是給賈吉。這是洋基例行賽最後的主場系列賽，否則賈吉就只能到德州阿靈頓破紀錄了（對遊騎兵）。

雙城阿萊斯的打席已經足夠，如果賈吉無法跨越0.315，阿萊斯即使休兵到季末仍是打擊王。對於阿萊斯而言，今年的表現只是正常發揮，他生涯打擊率本就高達0.314。依據FanGraphs計算，賈吉目前11項打擊數據是美聯之冠，包括傳統的打點、上壘率、壘打數，以及進階數據勝利貢獻值（WAR）、標準化得分貢獻（wRC+）都暫居第1。