天使2日宣布與大谷翔平簽約1年3000萬美元（新台幣9.5億元），創下薪資仲裁球員的最高紀錄！大谷將於明年球季結束後成為自由球員，他還有最後一次薪資仲裁資格，天使提前掏出3000萬美元避免仲裁。原先的紀錄是貝茲（Mookie Betts）2020年的2700萬美元。

大谷2018年加入大聯盟，前3年領取底薪55萬美元、65萬美元，70萬美元，加上230萬美元簽約金。取得薪資仲裁資格之後，2021年開季前大谷提出330萬美元年薪，但天使只肯給250萬美元，最後以「兩年850萬美元」達成協議。去年薪資300萬美元，今年550萬美元，也是不小的加薪幅度了，當然跟他的實際身價還是不成比例。

天使老闆目前打算賣掉球隊，外界預估他們明年就會交易大谷翔平。參考貝茲的情況，當時紅襪為整頓財務把他暫時賣給道奇，結果貝茲拒絕紅襪10年3億美元出價，被道奇以12年3.65億美元搶去，合約持續到他39歲。

現年28歲的大谷新球季結束後重簽有機會拿到10年長約，可輕易超越田中將大簽約洋基7年1.55億美元的日籍球員紀錄。大谷上季當選美聯全票MVP，本季雖然賈吉（Aaron Judge）追平全壘打紀錄，大谷在投打兩端優異的表現應該還是能讓他分到幾張第一名選票，以及美聯投手賽揚獎選票。