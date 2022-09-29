日籍「二刀流」好手大谷翔平今天面對運動家再度有安打演出，將連續安打場次延續到13場，也是個人在大聯盟生涯最佳紀錄，另一主砲「神鱒」卓奧特(Mike Trout)則是轟出了本賽季第38支全壘打，最終天使以4：1打敗運動家，拿下最近3連勝。

連續14場沒有開轟的大谷翔平，全壘打數一直停留在34支，不過大谷仍默默推高自己紀錄，也就是連續13場比賽都有安打演出，大谷翔平在第2打席面對運動家先發投手A.馬丁尼茲(Adrian Martinez)，敲出右外野方向安打上壘，大谷翔平隨後藉由隊友推進及暴投來到三壘，再靠著蔡斯(Matt Thaiss)安打回到本壘得分。

在大谷翔平敲安之前，在他前一棒的老大哥卓奧特就擊出了陽春全壘打，幫助天使追平比分，同時也是卓奧特本賽季第38轟，在美聯只落後給剛完成平美聯單季最多61轟紀錄的洋基「法官」賈吉。

運動家在首局先馳得點，不過天使也做出回應，在4局下攻下3分逆轉超前，天使輕鬆以4：1拿下勝利，在系列賽前2戰都拿下勝利取得優勢。大谷翔平本戰4打數敲出1支安打並跑回1分，吞下1次三振，打擊率維持在2成73。