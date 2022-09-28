天使主場迎戰運動家的比賽，日籍「二刀流」好手大谷翔平今日擔綱3棒指定打擊，4個打數當中敲出2支安打，連續12場比賽有安打演出，寫下大聯盟生涯新高，另外大谷翔平本季安打數來到151支，成為第6位寫下單季150安紀錄的日本球員。

生涯對決運動家先發投手卡普瑞利安(James Kaprielian)，大谷翔平12個打數僅有1支安打，還吞下5張老K，對戰打擊率不到1成，今日大谷翔平終於找到機會雪恥，首打席2人出局情況下，逮中1顆95.7英里沉球，將球推向中左外野方向大空檔，形成一支二壘安打，只不過隊友無法將大谷翔平送回。

3局下大谷翔平第2打席還是面對卡普瑞利安，再次擊出左外野方向安打上壘。有趣的是當卡普瑞利安牽制一壘時，選擇以撲壘方式回到壘包的大谷翔平，就算一壘審已做出安全回壘的宣判，依然趴在地上好一段時間才肯起身，又一次把大聯盟當成個人表演舞台的大谷翔平，臉上也藏不住笑意。

大谷翔平最後2個打席分別以滾地球及三振出局，總計他4個打數敲出2安，吞下1次三振。天使在8局下半靠著艾戴爾(Jo Adell)安打突破平手僵局，最終天使以4：3拿下勝利。本場擊出雙安的大谷翔平，也完成了連續12場有安打的演出，寫下大聯盟生涯最佳，同時大谷翔平也成為自鈴木一朗、松井秀喜、井口資仁、岩村明憲、青木宣親後，第6位完成單季150安的日本球員。