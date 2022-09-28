一度要丟掉美聯東區王座的洋基，終於可以安心了，今日客場迎戰藍鳥的比賽，洋基先發投手泰隆(Jameson Taillon)力繳7.1局失2分好投，以及手感復甦的托瑞斯(Gleyber Torres)5打數敲3安的猛打賞演出，雙雙帶領洋基以5：2在藍鳥主場逞威，隨著拿下這場勝利，洋基也確定獲得美聯東區冠軍，至於萬眾矚目的「法官」賈吉(Aaron Judge)則是單場4次保送進帳，全壘打數仍停留在60支。

8月是洋基20多年來戰績最糟糕的1個月份，加上近期不斷出現的傷兵，洋基美聯東區的王座可說是岌岌可危，但最近在賈吉不斷開火以及投手回穩的表現下，漸漸拉起了洋基戰績。今日洋基持續在藍鳥主場出賽，先發投手泰隆雖然一開始就遭到史普林格(George Springer)擊出首局首打席全壘打，但隨後穩住局面，一路投到7局上遭遇一、二壘有人危機才被換下，泰隆最終以7.1局失2分完成先發任務。

洋基在1分落後的情況下，3局上展開攻勢，靠著雷佐(Anthony Rizzo)及托瑞斯安打帶回2分還不夠，5、6兩個半局合得3分拉開差距，洋基全隊擊出10支安打，以托瑞斯、東岡(Kyle Higashioka)各繳3安猛打賞為最佳，至於挑戰美聯最多全壘打紀錄的賈吉，則是單場獲得4次保送並跑回2分，全壘打數仍維持在60支。

最終洋基以5：2擊敗藍鳥，奪下自2019年後首座美聯東區冠軍，也是連續6年進入季後賽行列，拿下分區冠軍的洋基也確定以美聯第2佳的戰績，獲得首輪輪空的優勢。