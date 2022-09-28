8月初戰績超車釀酒人後，國聯中區常勝軍紅雀就再也沒有將分區領先讓出，今日緊接在洋基之後，紅雀靠著國聯MVP強力人選戈史密特(Paul Goldschmidt)雙安、2打點的貢獻，以及麥可拉斯(Miles Mikolas)6局9K僅失1分的搶眼表現，以6：2打敗競爭對手釀酒人，鎖定了分區冠軍的席位。

紅雀首局就靠著戈史密特的高飛犧牲打先馳得點，此後除了4局上外，紅雀每局都有得分紀錄，6局上結束就取得了6分領先，儘管釀酒人在6、7局個追回1分仍於事無補，紅雀先發投手麥可拉斯本場拿出頂級表現，6局當中被打出4支安打，只遭泰萊斯(Rowdy Tellez)擊出陽春砲失1分，送出了多達9次三振，另有1次保送，麥可拉斯漂亮拿下本賽季第12勝。

最後紅雀沒有懸念，以6：2擊敗釀酒人拿下勝利，將彼此勝差拉開到7.5場，如果紅雀在接下來的比賽當中全敗，且戰績與釀酒人持平的話，紅雀還是能以雙方本賽季對戰優勢超前釀酒人，因此也確定拿下了國聯中區冠軍，落敗的釀酒人進入季後賽唯一途徑就只剩外卡資格。

對紅雀來說今年是1個喜悲交加的賽季，「神主牌」普侯斯(Albert Pujols)完成生涯700轟，溫萊特(Adam Wainwright)及莫里納(Yadier Molina)成為史上合作過最多場的投捕搭檔，只不過隨著普侯斯及莫里納宣告本賽季結束後高掛釘鞋，代表今年會是紅雀3老共同打拼的最後1年，拿下本場勝投的麥可拉斯也說道，「我們希望他們離開時能多帶一枚冠軍戒指，這是毫無疑問的。」