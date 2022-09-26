天使26日在雙雄「神鱒」卓奧特（Mike Trout）、大谷翔平聯手發威之下大勝雙城，卓奧特3安猛打賞還有第37轟出爐，大谷翔平繳出雙安，挨打吞下敗投的投手是他們的前隊友邦迪（Dylan Bundy），終場天使10比3贏球。

卓奧特首局上擊出深遠的場地二壘打，擔任第三棒的大谷隨即以平飛安打將他送回，雙城還傳球失誤讓大谷溜上二壘。第3局邦迪又不斷投出低處的滑球，卓奧特跟首局一樣逮個正著，這次接飛出左外野牆外成為陽春炮！第4局輪到卓奧特的時候，雙城直接換下了邦迪，他3.1局被打5分。

代理總教練內文（Phil Nevin）表示：「我們會繼續努力贏球，打球就是為了贏，不完全是為了數據。我們想著大谷達到100（打點），卓奧特達到40（全壘打）之類的，但我們的目的是贏球，大家都對此做出貢獻，這是我最驕傲的。」

卓奧特對上老隊友毫不手軟，「我只是想要有個好的收尾，我們還剩9場比賽。邦迪想讓我們失去平衡，他丟給我幾顆滑球，被我打個正著。」第9局重演相同的戲碼，卓奧特二壘打，接著大谷安打將他送回，天使該局灌進5分。

大谷翔平本季累積34轟、93打點，連續11場安打追平個人紀錄。卓奧特37轟、77打點。總教練內文稱讚說：「大谷距離100打點很近了，我無法想像有人能像他這樣擊出100打點同時在投手丘上有精彩表現。」