勇士新秀史崔德(Spencer Strider)自從升上大聯盟後，就展現了驚為天人的三振功力，9月初史崔德才以16K，打破名人堂投手史莫茲(John Smoltz)的單場最高三振紀錄，今天史崔德先發對陣同分區的費城人，再度繳出雙位數的10次三振，還順勢完成了單季200次三振的里程碑，寫下在現代棒球中勇士隊史第1人。

.@SpencerSTRIDer just became the third rookie in #Braves franchise history to reach 200 strikeouts in a season!#ForTheA pic.twitter.com/lra0gnbmVo — Atlanta Braves (@Braves) September 18, 2022

歷經一波8連勝之後，勇士在國聯東區持續緊追著大都會，有機會超車成為分區龍頭，今天他們推派史崔德掛帥先發，再度拿出極高的宰制能力，史崔德用106球投完6局，只被敲出1支安打失1分，狂飆10張國王笑臉，拿下本賽季第11勝，其中史崔德5局上三振梅坦(Nick Maton)後，達成單季200次三振，成為現代棒球史當中勇士團隊首位新秀。

史崔德也成為勇士球團自2000年以來，第5位完成單季200次三振的投手，加入了2006年史莫茲(211K)、2009年瓦茲奎茲(Javier Vazquez，238K)、2018年佛提紐維奇(Mike Foltynewicz，202K)及莫頓(Charlie Morton，216K)的行列，不過與4位大學長不同，史崔德是以新人身分寫下單季200K，且更加難能可貴的是，史崔德季初還是以後援投手身分從牛棚出發，直到5月下旬才加入勇士先發輪值，在20場先發出賽當中，史崔德已6度寫下至少投出10K的紀錄，儼然成為了勇士新生代的三振機器。

Spencer Strider needed eight strikeouts to become the fifth MLB rookie with a 200-K season since 1995.



He struck out 10 just to be safe. pic.twitter.com/owQBqQuFvN — Bally Sports: Braves (@BravesOnBally) September 18, 2022

勇士在客場已經連續輸掉2個系列賽，不過今日在史崔德的好投，以及葛羅斯曼（Robbie Grossman）單場2支長打，包含1支陽春全壘打的帶動之下，以5：2成功守護住主場，對戰費城人的系列賽也以橫掃收場，拿下3連勝的勇士僅以1場勝差落後大都會，隨時有機會登頂國聯東區龍頭。