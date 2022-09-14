道奇賈羅(左起)、金柏若、孟西、泰勒、柯蕭慶祝封王。（美聯社）未成年者請勿飲酒。

道奇勇奪2022年國西冠軍。（MLB臉書）

洛杉磯道奇勇奪本季國聯西區冠軍，歷經「連兩天晉級季後賽」的烏龍之後，14日賽前他們的封王魔術數字剩下1，最後順利戰勝響尾蛇，以98勝43負摘下10年來第9座國西冠軍，再洗一次香檳浴！拿下此戰勝投的是多年來的當家小生柯蕭（Clayton Kershaw），柯蕭7局無失分，僅被敲2分、1保送，率領投手群以4比0完封響尾蛇。

道奇過去在封王戰有4次輪到柯蕭先發，他總計30局只失1分，還有39次奪三振、只有5次保送，可說是例行賽鎮隊之寶。過去10季道奇失手1次就是在去年，堂堂拿下106勝，卻殺出和他們一樣厲害的巨人。在國聯最佳教練卡普勒（Gabe Kapler）的帶領下，巨人上季打出隊史最佳的107勝，打斷老對手道奇的紀錄，卡普勒獲得續約到2024年。

巨人今年因為傷兵問題一落千丈，剩下有實力挑戰道奇的教士也被輾壓，落後道奇超過20場勝差，國西遂成為本季「1弱4強」最極端的分區。道奇下一個目標鎖定為國聯第1的寶座，距離他們最近的大都會不僅落後10場，而且還不一定能保住分區王座（被勇士追到0.5場）。

季外補進前勇士猛將弗里曼（Freddie Freeman），道奇打線更加豪華，2016年掌兵至今的總教練羅伯茲（Dave Roberts）認為這是7年來最強大的道奇打線。去年季後賽道奇先後擊敗紅雀與巨人，最後在國聯冠軍戰不敵勇士。

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