大谷翔平本季投打俱佳。（美聯社）

本季因為卓奧特（Mike Trout）受傷和低潮，美聯MVP成為「法官」賈吉（Aaron Judge）和大谷翔平的雙雄之爭，但是這場追逐戰已畫下句點。從美國FOX Bet的賠率來看，賈吉的賠率是100賠1（投注100元只能贏1元），大谷翔平是1賠13（投注可贏13倍）。美國作家協會尚未投下選票，但莊家提前幫他們選好了MVP。

大谷翔平是上屆MVP，開季時是大熱門，賈吉只是1賠20的諸多競爭者之一，直到6月開始翻轉。大谷打擊不若去年勇猛，同時投手丘上改寫生涯最佳成績。賈吉則是憑著一波接一波的全壘打炸彈，讓賭盤莊家拜服在他的神力之下。

先前大聯盟官網討論過，大谷的投球能力如此傑出，只比較打擊能力對大谷非常不公平。另一派認為，棒球原本就不需要野手登板投球，賈吉完全做到一位外野手的本職甚至更多，因他不會投球而懲罰他是不合理的。

票選者之間最受歡迎的數據WAR（勝利貢獻值），賈吉在兩種計算版本FanGraphs、Baseball-Reference都領先大谷。雖然日後還有可能修改公式，但本季美聯MVP之爭已經不算是賭局，大家更有興趣的是賈吉能不能刷新61轟全壘打紀錄。在FOX Bet賭盤賠率，賈吉破紀錄的賠率是3.5賠1（投注35元只能贏10元），沒破紀錄的賠率是1賠3（投注可贏3倍），也就是看好他能破紀錄。