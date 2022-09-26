國西冠軍道奇26日擊敗中區一哥紅雀，以106勝47負追平隊史單季最多勝場紀錄，同時確定成為國聯第1種子，季後賽到世界大賽之前一路享有主場優勢。總教練羅伯茲（Dave Roberts）稱讚球隊的驚人偉業，要維持這麼長時間的頂尖水準是極為困難的，需要許多人的努力才能達成。

目前位居國聯第3種子的紅雀，也是道奇季後賽可能的對手。此戰紅雀派出41歲老投手溫萊特（Adam Wainwright），他首局就投出3個保送，被弗里曼（Freddie Freeman）擊出長打失掉2分，最後支撐3局失4分退場。道奇終場4比1獲勝。

JOEY CALLED GAME. pic.twitter.com/DYxY0k7dp8 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 25, 2022

紅雀第一戰將戈史密特（Paul Goldschmidt）仍是MVP大熱門，但是國聯三冠王已經不可能了。他今日4打數掛零，打擊率掉到0.317，同時弗里曼衝到0.328。全壘打方面停在35轟，費城人席瓦伯（Kyle Schwarber）已經打到42轟。打點則是剛剛刷新大都會隊史紀錄的阿隆索（PeteAlonso）以128分領先，戈史密特112分居次。

道奇整個球季都非常強悍，勝場數衝得最快，也是最先晉級、封王、搶下頭號種子的球隊。近6年4次突破百勝，3次達到106勝，今年總算可以跨越106勝這道牆，寫下更輝煌的紀錄。去年幫助勇士打敗道奇的弗里曼表示：「道奇主場是唯一有4層看台的棒球場，觀眾音量非常大。」他確信到了季後賽肯定會更加瘋狂。