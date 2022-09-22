大都會今日創造了歷史，不過對他們來說這是不願樂見的紀錄，在對上釀酒人的比賽當中，大都會打者吉尤美(Luis Guillorme)遭到觸身球上壘，讓「梅子軍」以單季106次被觸身球打破了大聯盟紀錄，不過在這紀錄之夜，大都會無法將勝利帶走，以0：6遭到釀酒人擊敗，無緣拉開與勇士的勝差。

The @Mets just set the MLB record for hit by pitches and manager Buck Showalter asked for the ball 😅⚾



(via @SNY_Mets)pic.twitter.com/9KcGz37VRy — SportsCenter (@SportsCenter) September 22, 2022

欲爭取國聯東區王座的大都會，面對距離季後賽漸行漸遠的釀酒人，3局上半大都會打者坎納(Mark Canha)遭到豪瑟(Adrian Houser)觸身球擊中腰部，5局上半同樣是2位主角，坎納(Mark Canha)再次遭到觸身球，大都會因此平了大聯盟單季最多被觸身球紀錄，事情還沒結束，隨後釀酒人帶著6分領先進入9局上半，面對已經無心戀棧的大都會，此時推派考辛斯(Jake Cousins)登板後援，在解決首位打者之後，考辛斯1顆滑球砸在了吉尤美的腳上，形成1次觸身球保送，這不但是大都會團隊106次被觸身球，遙遙領先第2名巨人的89次，也打破了去年賽季紅人的105次被觸身球，創造現代棒球(自1900年後)的最高紀錄。

大都會本季因為多次遭到觸身球，引發多起板凳衝突，阿隆索(Pete Alonso)、馬泰(Starling Marte)都曾因為觸身球而進入傷兵名單，碰上這無妄之災也讓大都會總教練修瓦特(Buck Showalter)先前受訪時顯得相當無奈，不過有趣的是，在吉尤美被觸身球砸中之後，修瓦特馬上示意要回這顆紀錄球，接獲球後的他神情仍相當凝重，似乎是心不甘情不願的接受破紀錄的事實。

吉尤美上到一壘之後，尼多(Tomas Nido)沒有辦法替他報仇，擊出雙殺打結束了本場比賽，最終大都會以0：6吞敗，無法在稍早勇士敗北的情況下拉開彼此勝差，目前2支球隊都已確定獲得季後賽資格，就看哪支球隊能拿下分區冠軍，確保首輪主場優勢。