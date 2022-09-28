小熊今日在主場瑞格利球場(Wrigley Field)迎戰費城人的比賽，賽前邀請了在芝加哥地區享負盛名的美國傳奇修女珍(Jean Dolores Schmidt)擔任開球嘉賓，103歲的珍年事已高，在行動不方便的情況下仍奮力一投，替小熊開出了精彩好球，現場球迷也不吝給予珍熱情掌聲。

珍長年在芝加哥的羅耀拉大學(Loyola University)服務，校內每個人都認識這位慈祥的老奶奶，尤其是羅耀拉大學男子籃球隊更是受益匪淺，珍在1994年開始擔任隨隊牧師，會跟著籃球隊南征北討各項賽事，更是是球員們遇到挫折時的心靈導師。

在去年NCAA籃球錦標賽中，羅耀拉大學面對強敵伊利諾大學，在賽前珍向隊內球員的信心喊話成為了經典場面之一，果真受到祝福的羅耀拉大學上演黑馬傳奇，最終成功扳倒名列第1種子的伊利諾大學而前進16強。

Sister Jean is still throwing out first pitches at 103!



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才剛歡度103歲生日的珍，今日受邀擔任小熊的開球嘉賓，珍身穿小熊103號球衣，在他人協助下坐著輪椅來到本壘前紅土與草地的交界處，珍隨後用下手投球的方式將球投出，球經過了2、3個彈跳後，進入了擔任開球捕手的小熊吉祥物克拉克(Clark)的手套當中，博得現場球迷滿堂喝采。